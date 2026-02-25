Milano Marittima: abitavano in colonie in disuso, 8 denunce per furto di elettricità e 4 espulsioni

Controlli nelle colonie in disuso Carabinieri della Stazione di Milano Marittima, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno denunciato otto persone di origini straniere per invasione di terreni o edifici e furto di energia elettrica.

Nel corso dei controlli è emerso che i denunciati domiciliavano abusivamente da diverso tempo all’interno delle strutture, collegando agli impianti elettrici stufe e fornelli. La situazione, oltre a creare precarie condizioni igienico sanitarie e di degrado, era potenzialmente rischiosa per la presenza di fiamme vive e collegamenti elettrici non sicuri che avrebbero potuto innescare incendi.

Degli otto denunciati, quattro sono risultati privi di documenti ed irregolari sul territorio nazionale, pertanto nei loro confronti è stato emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale con odine di allontanamento del Questore.