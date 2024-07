Milano Marittima, 21enne cesenate accoltellato nella notte dopo una rissa

È fuori pericolo il ragazzo di 21 anni, originario del Nord Africa ma residente nel Cesenate, accoltellato all’addome al culmine di una rissa avvenuta venerdì sera poco prima di mezzanotte in viale Milano, cuore della movida di Milano Marittima. Trasportato in codice rosso al Bufalini di Cesena, il giovane è stato operato ed ora si trova ricoverato in Chirurgia d’Urgenza con una prognosi di 30 giorni. Nessuna notizia al momento, invece, dell’aggressore che dopo la lite si è dileguato prima dell’arrivo dei carabinieri. Nessuna novità nemmeno sul coltello, non ancora ritrovato, che il soggetto potrebbe aver portato via con sé oppure gettato durante la fuga.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite è avvenuta in strada e non è iniziata all’interno di un locale. I militari in queste ore sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’aggressore. Per farlo stanno raccogliendo le testimonianze di chi quella sera si trovava in viale Milano e potrebbe aver visto o sentito qualcosa, oltre a passare al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Resta, però, il fatto che si tratta dell’ennesima rissa a Milano Marittima, sfociata ancora una volta con un accoltellamento e un giovane rimasto a terra ferito.