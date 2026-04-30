Membro di un’organizzazione criminale internazionale arrestato a Milano Marittima

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, in collaborazione con la Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno tratto in arresto un montenegrino di 40 anni, ricercato per appartenenza a un’organizzazione criminale internazionale.

L’arresto è stato eseguito presso un albergo di Milano Marittima, sulla base della Red Notice Interpol dalla Corte Alta di Podgorica (Montenegro) il 17 luglio 2025. L’operazione è stata resa possibile grazie all’alert alloggiati, scattato presso la Sala Operativa della Questura di Ravenna, strettamente interconnessa con la banca dati globale di Interpol.

Al momento del controllo dell’individuo, il sistema ha rilevato una corrispondenza con l’uomo oggetto del provvedimento di cattura internazionale. All’uomo è contestata la partecipazione ad un’organizzazione criminale, attiva su territorio montenegrino e in altri Paesi europei strutturata su base internazionale, con regole interne, disciplina rigida e preparazione all’uso della violenza. Tra gli obiettivi dell’organizzazione figuravano: omicidio aggravato, possesso non autorizzato di armi ed esplosivi, abuso d’ufficio e falsificazione di documenti.

Il latitante, su ordine dei capi dell’organizzazione, svolgeva compiti logistici e di sorveglianza, tra cui identificare persone appartenenti a un’organizzazione criminale rivale, individuare luoghi di nascondiglio, monitorare i movimenti delle forze dell’ordine e la posizione dei veicoli di polizia. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna e messo a disposizione delle autorità giudiziarie per la procedura di estradizione.