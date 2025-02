La scomparsa di Alberto Protti, simbolo del dressage: “Il padre del Savio Riding Club”

Il Savio Riding Club in lutto per la scomparsa nella notte del riminese Alberto Protti, padre del dressage. Per molti anni tecnico regionale della Federazione Italia Sport Equestri, punto di riferimento del dressage regionale e nazionale. Lo piange, in particolare, il Savio Riding Club, di cui Protti fu certamente uno dei principali fautori. Ecco il testo della lettera diffusa dalla dirigenza. “Comunichiamo con dolore a tutto il mondo equestre che il nostro istruttore tecnico e collaboratore Alberto Protti ci ha lasciato. Lo ricordiamo come il padre del Savio Riding Club. Grazie al suo prezioso contributo e al suo lavoro costante, da una piccola realtà familiare ha portato questo centro ippico al raggiungimento di grandi risultati equestri. Ci fa piacere ricordarlo circondato dall’affetto di tutti i suoi allievi e colleghi. Sarà sempre nei nostri cuori”.