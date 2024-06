Come da previsioni, ieri il maltempo è arrivato. A seguito della forte grandinata e del brusco calo delle temperature, a Cervia e Milano Marittima si è formata una tromba marina. Fortunatamente il cono si è sfogato in mare, senza causare danni agli stabilimenti sulla spiaggia, come riporta la foto pubblicata sulla pagina Facebook Cervia e Milano Marittima, scattata da Guido Boni.