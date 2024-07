In giro per la pineta a Pinarella con un coltello di 15 centimetri: scatta la denuncia

Negli scorsi giorni, vista la maggior presenza di turisti, sono stati intensificati i servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima. Proprio nel corso di questi servizi, una persona è stata denunciata per porto abusivo di armi perché a seguito di un controllo effettuato nella pineta di Pinarella, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 centimetri. Inoltre, sempre nei giorni scorsi, durante un controllo della circolazione stradale, un’altra persona è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro. Infine, un uomo è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti.