“Il rilancio di Milano Marittima? Una città per manager e smart working”

Milano è tra le 20 città al mondo con il maggior numero di miliardari, ma a Milano Marittima rimangono le briciole. Proprio la località creata dai milanesi, infatti, pare sia stata abbandonata dai suoi “padri”. Sono lontani i tempi in cui l’artista Giuseppe Palanti, insieme ai suoi amici della borghesia illuminata, creava la Città giardino. «Io vivo a Milano Marittima - interviene l’esperto in marketing turistico Mattia Casadio -, una località che oltre 100 anni fa fu fondata proprio dai milanesi, pensata e costruita come destinazione balneare di riferimento per Milano. Il nome stesso, Milano Marittima, non è casuale: indica con chiarezza un legame identitario e strategico che oggi, paradossalmente, sembra meno valorizzato di quanto dovrebbe».

Milano Marittima, per Casadio, «ha tutte le caratteristiche per essere la meta naturale dei milanesi: la vicinanza geografica, la qualità dell’offerta ricettiva, la spiaggia, la pineta, i servizi, la ristorazione, lo sport e il benessere, la vita notturna». A ciò si aggiunge un’immagine già associata a un «turismo di livello medio-alto». «Per questo credo che la strategia turistica debba essere molto più chiara e mirata - aggiunge -. Milano deve tornare a essere il mercato prioritario, il cuore di tutti gli sforzi promozionali. E Milano Marittima deve essere comunicata in modo esplicito come il mare di Milano. C’è poi un altro elemento fondamentale: l’evoluzione del lavoro. Lo smart working e i modelli ibridi stanno cambiando le abitudini di manager, imprenditori e professionisti. Per molti di loro il weekend non è più solo sabato e domenica, ma inizia il giovedì e finisce il lunedì. Questo porterà sempre più persone facoltose a cercare località di mare vicine alle grandi città, dove stabilirsi in modo semi permanente. Le località che sapranno adattarsi a questa nuova realtà - sono le conclusioni -, con servizi, infrastrutture, comunicazione e visione avveniristica, avranno davanti una grande opportunità di sviluppo. Milano Marittima, per storia, nome e caratteristiche, parte in netto vantaggio. Forse è il momento di tornare alle origini, ma con uno sguardo moderno: Milano Marittima come destinazione balneare naturale dei milanesi di oggi e di domani».