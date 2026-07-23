Il migliore B&B del mondo? È a Milano Marittima e lo gestiscono due fratelli di Cesenatico

Un progetto romagnolo, nato dall’iniziativa di due operatori turistici di Cesenatico, si impone fra le eccellenze mondiali dell’ospitalità. I fratelli Eric e Anthony Raggini hanno infatti conquistato quattro prestigiosi riconoscimenti agli Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026 con il loro Bolina Suite & Spa, boutique hotel di viale Romagna, nel centro di Milano Marittima.

Il premio più importante è quello di Best Bed and Breakfast Hotel al mondo, al quale si affianca il titolo globale di Best Marketing Team. La struttura ha inoltre ottenuto i riconoscimenti di Best Luxury Bed & Breakfast in Europa e Best Luxury Boutique Hotel in Italia.

Un risultato ancora più significativo perché ottenuto da una realtà indipendente e relativamente giovane, chiamata a confrontarsi con grandi marchi dell’ospitalità internazionale. Tra le strutture premiate nell’edizione 2026 figurano infatti l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, l’Aleph Rome Hotel della collezione Hilton, il Cavallino Bianco di Ortisei, il Park Hyatt Doha, il Le Méridien Saigon e l’ANA InterContinental Appi Kogen Resort in Giappone.

In mezzo a questi colossi emerge il progetto della famiglia Raggini, sostenuto da un gruppo di professionisti che ha trasformato accoglienza e attenzione all’ospite in una vera missione. Uno dei punti di forza del Bolina Suite & Spa è la spa panoramica a 360 gradi realizzata all’ultimo piano, dalla quale si possono ammirare il mare Adriatico, Milano Marittima e il verde della località. Il centro benessere può essere riservato anche in esclusiva.