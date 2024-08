Anche il Papeete beach di Milano Marittima ha aderito alla protesta in Romagna contro il Governo e lo stallo relativo alle concessioni. Dalle 7.30 alle 9.30 lo stabilimento di Massimo Casanova, imprenditore in passato molto vicino al leader leghista Matteo Salvini, ha tenuto chiuso gli ombrelloni in occasione della manifestazione.