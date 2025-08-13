Documenti di identità trafugati e rivenduti nel dark web dagli hacker. Colpito dal maxi cyber attacco anche un hotel di Milano Marittima

Migliaia di documenti di identità trafugati da hotel e strutture ricettive italiane (tra cui almeno un albergo a Milano Marittima) e rivenduti sul dark web. E’ lo scenario delineato dall’Agenzia per l’Italia digitale che ha rilevato recentemente rilevata l’attività condotta da un gruppo di cyber criminali. Una mole di scansioni di documenti ad alta risoluzione di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti durante le operazioni di check che sarebbero stati sottratti tra il giugno e il luglio 2025 in seguito a un accesso non autorizzato ai danni di alcune realtà del comparto ricettivo. Secondo quanto affermato dall’autore del colpo, “mydocs”, che avrebbe poi posto in vendita il materiale su un noto forum underground, sarebbero oltre 70mila i documenti trafugati oltre che in Romagna anche in un albergo di lusso di Venezia, in un hotel di Trieste e uno di Ischia. Dei casi italiani è stata informata anche la Polizia postale.