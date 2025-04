Sarà una delle tappe di questo compleanno importante. Dalle 16tutti in spiaggia, per spegnere 25 candeline. Ci saranno fra gli altri alcuni dei dj e artisti più famosi del mondo del djset e del divertimento, come Cristian Marchi (dj di caratura internazionale con la hit Love, sex, american express), Francesco Rossi (dj di caratura internazionale con la hit love is the music colonna sonora di tanti anni di Papeete). Con loro ci saranno anche Rudeejay (dj di fama nazionale, ospite anche del famoso evento di musica elettronica Tomorrowland), Ben dj (dj di fama internazionale) Fargetta (storico dj con la hit Shining Star), Filippo Nardi (ex partecipante al Grande Fratello), ma anche Gianluca Motta (dj di caratura internazionale con la hit Shining Star), Maurizio Gubellini (dj di fama nazionale) e Maurizio Nari (notisismo dj con la hit Atom). Al Papeete si potrà poi incontrare Samuele Sartini (dj di fama nazionale), Alessio Tacchinardi (ex giocatore Juventus), Andrea Damante (dj e personaggio pubblico di spessore internazionale), Angelo Pintus (comico), Fabio Galante (ex giocatore Inter), Fred de Palma (cantante e rapper italiano). Fra i volti vip non possono poi mancare Lele Mora, Luca Argentero, Luca Daffrè (dj e influencer), Mark Iuliano (ex giocatore Juventus), Simone Rugiati (chef e volto tv), Steven Basalari (personaggio pubblico).

La giornata prevederà un “orange carpet” che riprende, in stile Papeete, il red carpet delle grandi occasioni, con il colore diventato iconico per una generazione di giovani e non solo. A fine serata non potranno poi mancare i fuochi d’artificio del Papeete.