Crolla una gru e distrugge un furgone a Milano Marittima

A Milano Marittima la gru di un cantiere è caduta sopra ad un furgone parcheggiato distruggendolo. La scena è stata immortalata questa mattina nella palazzina in angolo tra la 15esima Traversa e il Viale Matteotti. Lo riporta la pagina Facebook Cervia e Milano Marittima. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza dalla polizia locale. Il crollo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e fortunatamente non era presente nessuno all’interno del furgone e nemmeno nelle vicinanze. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia locale e la Medicina del lavoro.