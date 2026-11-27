Le coltellate, una dopo l’altra, in una manciata di minuti. E un 44enne che rischiò di morire in piazzale Napoli, a Milano Marittima, nella notte del 16 agosto scorso. A distanza di mesi da quella violenta aggressione, è iniziato ieri il processo a Yosri Ben Mansour, 39enne tunisino accusato di tentato omicidio.

Il procedimento si è aperto davanti al collegio penale presieduto dal giudice Giovanni Trerè, con a latere Antonella Guidomei e Cristiano Coiro. Nella prima udienza le parti hanno avanzato le richieste istruttorie e depositato le rispettive liste testi, definendo così il quadro delle prove e delle testimonianze che saranno portate in aula nel corso del dibattimento. Nessuno si è costituito parte civile. L’imputato invece, tuttora detenuto, ha partecipato all’udienza in videocollegamento dal carcere di Ravenna. A difenderlo c’era l’avvocato Vanessa Di Gregorio, in sostituzione della collega Giovanna La Mela.

L’aggressione risale alle prime ore del 16 agosto, quando la vittima, di origine albanese e residente a Savignano sul Rubicone, venne raggiunta da numerosi fendenti tra addome, torace, volto e orecchio, riportando anche fratture costali. L’uomo fu trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove venne operato. I medici gli diagnosticarono inizialmente 30 giorni di prognosi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due uomini si trovavano insieme nei pressi di un locale, in compagnia di una ragazza che frequentava Ben Mansour. La lite sarebbe scoppiata dopo l’intervento del 44enne, che aveva cercato di riportare alla calma l’amico mentre stava discutendo animatamente con la giovane. Da lì le minacce e la reazione violenta, con l’estrazione di un coltello dalla lama di circa 15-20 centimetri.

La fuga dell’indagato durò un paio di giorni, prima che la Squadra mobile lo rintracciasse e procedesse al fermo. Interrogato, aveva sostenuto di essersi difeso, disarmando la vittima che, a suo dire, impugnava lo stesso coltello. Una versione ritenuta non credibile, tanto da portare al decreto di giudizio immediato con l’accusa di tentato omicidio.