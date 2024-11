Abusata dal collega dello street bar di Milano Marittima nell’appartamento dei dipendenti: 22enne forlivese a giudizio

Colleghi di lavoro in uno degli street bar più conosciuti di Milano Marittima. Non solo condividevano le giornate e le serate lavorative tra lo staff del locale; la notte la passavano nella stessa camera, in un appartamento che il titolare forniva ai propri dipendenti durante il periodo clou della stagione. Proprio qui una ragazza 24enne residente a Firenze sarebbe stata violentata dal compagno di stanza. E’ imputato con l’accusa di violenza sessuale per fatti avvenuti nel 2023 un ragazzo di 22 anni residente a Forlì - difeso dall’avvocato Fabio Chiarini del Foro di Bologna - , all’epoca a sua volta assunto dallo street bar. Nei suoi confronti il processo è entrato nel vivo ieri davanti al collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, con a latere Natalia Finzi e Cosimo Pedullà.

