Milano Marittima, morto dopo 6 giorni il turista investito: insegnava alla Bocconi

È morto ieri al “Bufalini” di Cesena l’87enne travolto sabato scorso lungo viale 2 Giugno a Milano Marittima. Si chiamava Marzio Achille Romani, storico dell’economia di fama internazionale ed ex direttore dell’Istituto di Storia economica dell’Università Bocconi. L’anziano era stato investito da una Mini mentre attraversava la strada per raggiungere l’edicola.

Romani, nato a Mantova nel 1938, si era laureato in Economia e commercio all’Università di Parma nel 1961 e, dopo gli inizi accademici fra Parma e Brescia, era approdato alla Bocconi dove, dal 1982, è stato professore ordinario di Storia economica e, dal 2011, professore emerito. Tra il 1994 e il 2005 ha inoltre diretto l’Istituto di Storia economica dell’ateneo milanese. Era direttore della rivista «Cheiron», directeur d’études associé presso l’Ehess di Parigi, membro dell’Accademia Nazionale Virgiliana, dell’Ateneo Bergamasco e di numerosi comitati scientifici.

Da decenni Romani trascorreva alcuni periodi dell’anno in riviera insieme alla moglie, soggiornando abitualmente all’hotel “Aurelia”. La mattina dell’incidente era uscito da solo per comprare i quotidiani: la consorte era rimasta in camera perché affaticata.

Erano da poco passate le 10 quando, all’incrocio fra via 2 Giugno e la Prima Traversa, l’auto lo ha centrato in pieno, scaraventandolo sull’asfalto. Il conducente, un novantenne, medico di base in pensione, non si è fermato a prestare soccorso, salvo poi presentarsi al comando della polizia locale. Nonostante sei giorni di cure intensive, il professore si è spento ieri.