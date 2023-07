Mika in concerto all’arena della Regina di Cattolica

Dopo il successo del magico concerto realizzato lo scorso settembre all’Arena di Verona, Mika torna live in Italia a luglio, più precisamente l’8 luglio all’Arena della Regina di Cattolica.

«Questo è un tour dove la musica prende posizione centrale, con dei momenti di show artigianali. diversi da quelli che si vedono di solito dal vivo. Qualcosa di fatto a mano, con il pianoforte che si trasforma, non filosoficamente ma realmente. Tutto fatto a mano, con la materia vera che crea dei pop-up enormi. Sarò con la mia band, quella che mi segue da un po’ di anni, ma con uno show diverso e con delle sorprese musicali che saranno legati ai luoghi», ha dichiarato alla stampa.

Mika ha scalato le classifiche nel 2007 con “Grace Kelly”, una hit mondiale tra le più ricorrenti ancora oggi. Si afferma e conferma come uno dei più originali cantautori pop di questa generazione. L’attività concertistica lo porta a esibirsi costantemente in tour in tutti e cinque i continenti del mondo, dai teatri americani alle grandi arene in Corea e Giappone, senza dimenticare i concerti sinfonici nei teatri d’opera in Canada e Italia e gli spettacoli straordinari parigini al Parc des Princes, a Versailles, alla Philarmonie e a Bercy.

Il suo ultimo tour italiano è arrivato in ben dodici arene prima di fermarsi per l’emergenza sanitaria mondiale.

In questo 2023 Mika tornerà in tour in Asia e in Europa e pubblicherà nuove canzoni, ma prima uscirà la colonna sonora del film “Zodi and Tehu, the two princess of the desert”, da lui composta e prodotta. Applaudito conduttore dell’Eurovision song contest 2022 insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ha una ampia esperienza televisiva come giudice di X Factor e coach nell’edizione francese di The voice, ma per lui la sfida più grande è stata ideare, concepire e realizzare con la più minuziosa cura di dettagli un varietà tutto proprio: per due anni consecutivi, su Raidue. ha presentato Stasera CasaMika, un acclamato “one man show” di musica, intrattenimento e racconti di un viaggio molto particolare attraverso l’Italia.

Dopo l’apertura della stagione dell’Arena della Regine il 30 giugno con Tony Hadley e il live dei Modà l’1 luglio, si prosegue quindi con Mika l’8; seguiranno il 14 luglio Max Angioni; il 21 luglio Nick Mason & Sacerful of Secret con l’ex batterista dei Pink Floyd; il 22 luglio David Garrett; il 29 luglio Checco Zalone (già sold out); il 30 luglio i Jethro Tull; il 5 Agosto Mr Rain; il 6 agosto Fabri Fibra; il 10 agosto i Nobraino; l’11 Bresh; il 12 agosto gli Articolo 31; il 17 agosto I Soliti Idioti; il 27 agosto Enrico Brignano; e l’1 settembre Franz Ferdinand. Info: Pulp concerti 329 0058054