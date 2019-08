Micol Arpa Rock stasera a Verucchio

Esibizione da non perdere, quella della prima arpista rock d’Europa Micol Picchioni (Micol Arpa Rock), sul palco del “Music cultura” a Villa Verucchio, evento che offre un viaggio musicale tra stili diversi, accompagnato da coreografie e voci al femminile. “10 ragazze per me posson bastare” il titolo dell’edizione 2019 che si terrà in piazza Europa questa sera 21.30, con ingresso libero. Nel menù, “Anni 90 the best songs” reinterpretati in maniera coreografica e canora da sei cantanti.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: