Michele Sinisi a Montescudo con “Riccardo III/Now”

MONTESCUDO. Il teatro Rosaspina di Montescudo apre oggi le sue porte alle ore 18 allo spettacolo “Riccardo III / Now!” di Michele Sinisi, nell’ambito della rassegna “Oltremisura”. Sinisi, attore e regista teatrale amato in particolar modo all’estero e finalista nel 2014 e nel 2008 per i Premi Ubu in Italia, porta in scena un classico di Shakespeare scegliendo il monologo che apre lo spettacolo, un testo che vale la bellezza dell’intera opera e che condensa tutta la vicenda. Sulle assi del Rosaspina prenderà vita una performance che utilizza le parole del bardo inglese in lingua originale, solo il prologo di Riccardo viene adoperato come partitura sonora.