Al Mic di Faenza in mostra 50 ceramiche realizzate da Picasso

FAENZA. Al Museo internazionale della ceramica di Faenza sono arrivati 50 pezzi unici di Pablo Picasso provenienti dalle collezioni del Musee National Picasso-Paris. L’esposizione, intitolata “Picasso. La sfida della ceramica” è a cura di Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione di Claudia Casali, è visibile già da qualche giorno e andrà avanti fino al 13 aprile. Domani e venerdi’ 15 novembre, alle 17.30, sono previste visite guidate gratuite (incluse nel prezzo del biglietto).

Nella mostra sono analizzate le fonti di ispirazione di Picasso, proprio a partire dai manufatti delle collezioni del Mic e dunque la ceramica classica (con le figure nere e rosse), i buccheri etruschi, la ceramica popolare spagnola e italiana, il graffito italiano quattrocentesco, l’iconografia dell’area mediterranea (pesci, animali fantastici, gufi e uccelli) e le terrecotte delle culture preispaniche che saranno esposte in un fertile e inedito dialogo con le ceramiche di Picasso. Una sezione speciale, inoltre, è dedicata al rapporto tra Picasso e Faenza, dato che il museo conserva diversi pezzi dell’artista, grazie a Tullio Mazzotti di Albisola, Gio Ponti e i coniugi Ramiè che furono sollecitati a chiedere alcuni manufatti al maestro per un’esposizione a Faenza e, soprattutto, per la ricostruzione delle Collezioni d’arte ceramica moderna andate distrutte nell’ingente bombardamento alleato del maggio 1944. Apertura dal martedì al venerdì 10-16; sabato e domenica 10-17.30. L’ingresso costa 14 euro intero, 10 euro ridotto Per info: 0546 697311 o www.micfaenza.org.