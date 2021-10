Mercato Saraceno: cinghiali alla fermata del bus

Non è la prima volta che succede, più o meno sempre nella stessa zona, subito a lato della provinciale vicino alla fermata dell’autobus. Ma per il momento per i loro spostamenti continuano a fare a meno dei mezzi pubblici. La zona è quella del ponte della “bella sposa”. Un bel gruppo di cinghialoni e cinghialotti pascola tranquillamente a pochissimi metri da strada e fermata. Sono anni che avvengono queste segnalazioni e che si lamenta una presenza eccessivamente “invadente”, vicino a luoghi di sosta delle persone come la fermata autobus, o in prossimità della provinciale e di altre strade coi rischi derivanti dall’eventuale attraversamento per chi dovesse transitare in quel momento. Visti i rischi e la vicinanza con spazi pubblici chi protesta chiede ancora una volta di intervenire, magari con qualche battuta di “selezione”.