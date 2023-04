Mercato, la bimba ha fretta di nascere: parto in ambulanza

Emozionante e insolito parto per una donna di origine africana nata nel 1985, che ieri pomeriggio ha dato alla luce una splendida bimba all’interno di un’ambulanza. Il personale del 118 era accorso nella sua abitazione a Mercato Saraceno, dopo avere ricevuto la segnalazione di forti contrazioni in atto. Una volta caricata la donna, il mezzo non aveva ancora fatto in tempo a uscire dai confini del territorio comunale, diretto verso il Bufalini, quando la piccola è venuta al mondo. All’anagrafe e sui documenti di identità risulterà quindi nata non a Cesena, come avviene di solito per chi emette i primi vagiti nell’ambito del territorio comprensoriale, ma a Mercato Saraceno. La partoriente aveva quasi “finito il tempo”: mancavano una decina di giorni alla data naturale prevista. Aveva già avuto quattro figli. La quinta è nata senza complicazioni, verso le 16.35, con l’assistenza e la gioia degli operatori del 118. Il peso rilevato era attorno ai 2.300 grammi. Non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che avvengono parti prima di riuscire ad arrivare in ospedale, dove mamma e figlia sono state poi trasportate. Però si tratta di eventi rari e per gli operatori che li vivono da vicino l’emozione è sempre tanta.