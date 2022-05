Mercato criptovalutario: facciamo il punto su Bitcoin, Ripple ed Ethereum

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase molto interessante, nella quale emergono in modo evidente sia le potenzialità che i rischi di questo asset. Gli italiani negli ultimi due anni si sono dimostrati generalmente più attenti all’evoluzione di questo settore, come dimostrano i dati relativi all’incremento di investimenti in criptovalute in Italia. Le dinamiche innescate dalla pandemia hanno sicuramente facilitato queste operazioni, rendendo le persone maggiormente propense ad effettuare investimenti in ambito criptovalutario.

Tra le criptovalute più interessanti e gettonate del momento vi sono sicuramente Bitcoin, Ethereum e Ripple che sono in assoluto le tre valute digitali più utilizzate in questo periodo per le operazioni di investimento. La possibile evoluzione di queste tre monete virtuali è oggi sotto la lente d’ingrandimento di analisti e investitori, i quali sono intenti nel cercare di elaborare delle previsioni e di conseguenza anche delle buone strategie di investimento per i prossimi mesi.

La situazione del Bitcoin

Nelle ultime settimane la regina delle criptovalute è stata caratterizzata da un sentiment positivo. Per chi investe su questo asset, o valuta la possibilità di farlo, è utile controllare la quotazione del bitcoin su portali specializzati come Criptovalute.io, in modo da individuare un buon punto d’ingresso, ovvero un momento appropriato per iniziare ad investire su questo crypto token. Diversi analisti concordano nell’attribuire al Bitcoin il merito di suscitare un “effetto traino” su buona parte delle criptovalute, ovvero di essere così importante da orientare l’intera direzione del mercato criptovalutario.

La fase attraversata in questo periodo dal Bitcoin è stata definita come “riflessiva”, in quanto caratterizzata da alcuni aspetti salienti, come ad esempio:

Altalena tra sell in e sell out.

Tendenza al rialzo .

. Ottime potenzialità.

Attenzione internazionale elevata .

. Massima sicurezza nell’uso.

Stando alle ricostruzioni di molti analisti, il Bitcoin starebbe attraversando una fase potenzialmente positiva, con una tendenza rialzista, sulla quale però influiscono le vendite di tanti investitori che decidono di stabilire in quello attuale un buon punto d’uscita, forse dopo diversi mesi passati in perdita. Non sono pochi però coloro che reputano che durante l’estate e soprattutto l’autunno, il Bitcoin potrebbe tornare a crescere in modo importante, avvicinandosi ai livelli record raggiunti un anno fa.

Ethereum e Ripple: andamento e previsioni

La seconda crypto presente al mondo in materia di capitalizzazione è Ethereum e anche i suoi scenari futuri appaiono molto interessanti. Questa criptovaluta ha visto crescere moltissimo il suo utilizzo nel corso degli ultimi due anni e questo non ha fatto altro che confermare l’utilità di questo insieme di servizi che vanno ben oltre un classico metodo di pagamento digitale. Di conseguenza Ethereum conserva ottime prospettive di crescita ma deve però sempre “guardarsi le spalle” da altre crypto che si basano su sistemi simili e che puntano a rubare a questa criptovaluta delle quote di mercato.

Inoltre è sicuramente utile considerare che gli investitori che hanno acquistato Ethereum in gennaio potrebbero vedere nell’inizio di questa estate un buon punto d’uscita per le proprie operazioni. Di conseguenza questo potrebbe comportare dei leggeri cali, nonostante le potenzialità per il medio e lungo termine siano buone. Infine merita di essere preso in considerazione anche il Ripple, la terza valuta digitale in quanto a capitalizzazione. Nel mese di febbraio il Ripple ha toccato il suo punto minimo annuale, per poi iniziare una progressiva risalita.

Tale criptovaluta è impegnata in una controversia legale che la sta portando ad ottenere delle sentenze favorevoli. Queste potrebbero innescare un effetto particolarmente virtuoso sia per quanto riguarda il rendimento nel breve e nel medio termine, sia per l’adozione come metodo di pagamento (con effetto nel lungo termine). In conclusione quindi Bitcoin, Ethereum e Ripple conservano delle ottime potenzialità e di conseguenza meritano sicuramente di essere prese in considerazione. Ovviamente è sempre importante anche valutare il grado di rischio di un investimento in criptovalute, anche in virtù dell’elevata volatilità di questo asset.