Il mentalista Tesei al Goldoni di Bagnacavallo

BAGNACAVALLO. Il “mentalista” più bravo e importante in Italia, Francesco Tesei, sarà ospite del palcoscenico del teatro Goldoni di Bagnacavallo, sabato 22 febbraio alle ore 21, nell’ambito di una tournée che attraversa i più importanti palcoscenici nazionali, per presentare il suo nuovo spettacolo “Human”. Lo show è ideato e creato dallo stesso Tesei (che ne firma anche la regia) insieme a Deniel Monti, mentre le musiche sono di Alberto Nanni. Biglietti: prevendita e prenotazioni telefoniche sabato 22 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso il botteghino del Teatro Goldoni (Piazza Libertà 18, Bagnacavallo – tel. 0545/64330). Prevendite on line: www.vivaticket.it. Prezzi: da 25 a 12 euro. Info: 0545/64330 e www.accademiaperduta.it.