Strada Sp 126 Predappio, Rocca delle Caminate, Meldola: lavori per 2 milioni

Questa settimana sono iniziati, dopo il completamento delle bonifiche belliche, i lavori per il miglioramento della sicurezza e il ripristino della SP 126 “Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola”, strada provinciale danneggiata dagli eventi del maggio 2023 che attraversa i Comuni di Meldola e Predappio.

L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1°, e prevede lavori per una durata stimata di 240 giorni. L’impresa esecutrice è la Super Asfalti S.r.l. di Roncofreddo.

Le opere riguardano diversi punti della SP 126, interessati da dissesti di modesta entità che, nel tempo, hanno compromesso la stabilità della carreggiata e dei versanti. Le lavorazioni si concentreranno in particolare tra il km 2+160 e il km 2+190, tra il km 3+500 e il km 3+650, tra il km 4+300 e il km 4+350 e tra il km 9+620 e il km 9+650. Nel primo tratto si ha un dissesto sulla scarpata di monte dove è prevista la realizzazione di un sistema di rinforzo con reti accoppiate ancorate attraverso chiodature al substrato. Negli altri tre tratti è prevista la riprofilatura e rinforzo della scarpata con il sistema delle terre rinforzate, il rifacimento del pacchetto stradale, il ripristino delle cunette e l’installazione di barriere di sicurezza. Sono inoltre previsti lungo il tracciato della SP 126, nei punti con danni minori, interventi di manutenzione con rifacimento della pavimentazione, sistemazione dei fossi e sostituzione dei guardrail.

Durante il periodo dei lavori sono previste per la realizzazione degli interventi, modifiche temporanee alla circolazione stradale.