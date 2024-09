Senza patente scappa dopo l’incidente e non presta soccorso alla donna ferita. L’auto era anche senza revisione e assicurazione

MELDOLA. Un brutto episodio, che per fortuna si è concluso senza gravi conseguenze fisiche, quello che la mattina del 5 settembre scorso ha visto quale sfortunata protagonista una donna che, nel percorrere alla guida della propria autovettura la via Sant’Andrea del Comune di Forlimpopoli, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale, finendo la corsa contro una recinzione metallica presente a bordo strada.

Nella circostanza il conducente dell’altro mezzo, anziché fermarsi e sincerarsi delle condizioni della controparte, dopo una breve sosta aveva ripreso la marcia del mezzo e, ad alta velocità, si era dileguato.

All’arrivo sul posto della pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Meldola (FC) la donna – prima di ricorrere alle necessarie cure prestate dal personale sanitario sopraggiunto, che hanno provveduto a medicarla con alcuni giorni di prognosi – era riuscita a fornire ai militari una sommaria descrizione del “pirata della strada” e del veicolo utilizzato. Gli immediati accertamenti dei carabinieri, hanno consentito l’individuazione del fuggitivo e del veicolo condotto - peraltro vistosamente ammaccato - che, nel pomeriggio successivo, sono stati rintracciati dai militari in un comune limitrofo.

Dagli ulteriori accertamenti svolti è inoltre emerso che l’autovettura, oltre ad essere già sottoposta a confisca, era priva di regolare copertura assicurativa e, da tempo, non sottoposta alla prevista a revisione periodica, mentre l’autista era sprovvisto della patente di guida, mai conseguita.

All’esito degli accertamenti l’uomo è stato denunciato quale presunto responsabile dei reati di “omissione di soccorso, fuga in caso di sinistro stradale con danni alle persone, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro” nonché sanzionato amministrativamente per guida senza patente e mancata copertura assicurativa del veicolo, con nuovo sequestro dell’autovettura veicolo per la confisca definitiva e l’affidamento a terzi.