Rocca delle Caminate in festa per tre giorni

Da venerdì 26 a domenica 28 ritorna la festa della Madonna delle Caminate, nella chiesa omonima a Rocca delle Caminate. Venerdì, dalle 19, al Circolo parrocchiale, cena di polenta e cinghiale (prenotazione al 338.7613680), giro della ruota a premi e intrattenimento musicale.

Sabato, alle 20,30 processione e benedizione dei campi presieduta da don Giovanni Amati, parroco dell’unità pastorale di Rocca San Casciano e direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

Dalle 18.30 alle 20 pizza al Circolo (prenotazione al 338.7613680); dalle 21.30 giro della ruota a premi e intrattenimento con la scuola di ballo “New dance club”. Domenica 28 è possibile vivere la messa delle 11, presieduta dal parroco don Franco Appi; dalle 19 pizza al Circolo, giro della ruota a premi, intrattenimento con “Vanni e gli amici della notte”.

La festa parrocchiale della Beata Vergine a Rocca delle Caminate è anche l’occasione per riscoprire la splendida immagine della Beata Vergine della Consolazione, custodita all’interno della chiesa parrocchiale, ricostruita negli anni Trenta (la posa delle prima pietra avvenne l’11 maggio 1935, mentre l’ultimazione dei lavori il 1° febbraio 1937): si tratta di una scultura in ceramica policroma di Madonna col Bambino risalente al XVII secolo. L’immagine della Madonna è invocata per il dono della pioggia contro la siccità.