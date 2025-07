Piscina gratis agli over 65 di Meldola per combattere il caldo

MELDOLA. Il Comune di Meldola lancia per combattere il caldo un’iniziativa dedicata ai cittadini con più di 65 anni. Durante i mesi di luglio e agosto, i residenti di Meldola over 65 potranno accedere gratuitamente alla piscina comunale di Piazzale della Libertà 18c, tutti i giorni e per l’intera giornata.

Si tratta di una nuova proposta nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il gestore dell’impianto, ASD Evergreen, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta a chi rimane in città nei mesi più caldi.

«La piscina», spiega il Comune, « infatti, non è solo un luogo dove trovare un po’ di fresco: è anche uno spazio dove potersi incontrare, socializzare e prendersi cura di sé in un’atmosfera piacevole e rilassata. Questa iniziativa vuole essere un piccolo ma importante gesto per combattere il caldo e la solitudine, due aspetti che nei mesi estivi possono pesare di più. L’invito è semplice: se hai più di 65 anni e vivi a Meldola, vieni a goderti l’estate in piscina. È gratis, è vicino, ed è un’occasione per stare meglio insieme».