Nel giorno della finale dell’Europeo a Meldola si è conclusa... la Coppa d’Africa

Nel periodo in cui si sono svolti gli Europei di calcio, a Meldola si è svolta la Coppa d’Africa. E probabilmente per i tifosi, anche considerata la sfortunata spedizione guidata da Spalletti, la soddisfazione sportiva è stata maggiore. E così domenica, al “Guglielmo Gugnoni” di Meldola, è andata in scena la finale della prima edizione del torneo “Calcio Navetane Coppa d’Africa”. La competizione amatoriale, che era iniziata addirittura il 1 giugno, ha visto la partecipazione di 9 squadre per un totale di circa 220 giovani atleti di origine africana provenienti da tutta la Romagna.

“La partita finale, che ha visto confrontarsi il Rimini contro il Faenza, si è svolta in un clima di grande festa - rimarca in una nota il sindaco Roberto Cavallucci -, dimostrando ancora una volta come lo sport rappresenti un linguaggio universale carico di valori educativi e formativi che contribuiscono alla crescita individuale e collettiva”.

Lo stesso primo cittadino, esprimendo soddisfazione per la scelta dell’impianto sportivo di Meldola come luogo per lo svolgimento del torneo, ha premiato e ringraziato le tante persone che nell’arco di questo mese e mezzo si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione. “Un ringraziamento particolare all’atleta Ndiaye Thiendou e a Luca Ghetti dell’Asd Meldola - conclude Cavallucci - che hanno contribuito all’organizzazione di questo bellissimo evento sportivo”.