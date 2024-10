“Mio marito disabile per una radice e per le assicurazioni siamo fantasmi”: la battaglia di una famiglia di Meldola dopo una caduta a Lido di Classe

Francesca Flamigni, è una madre e moglie di Meldola, ed ex imprenditrice nel settore dell’estetica. Ex perché anche il suo lavoro, così come le sue certezze, sono svanite il 13 luglio del 2022. «Quel giorno eravamo in vacanza a Lido di Classe - racconta Francesca - dove io e mio marito avevamo preso in affitto un appartamento per noi e i nostri quattro figli».

La voce di Francesca non si spezza mai. Così come la determinazione nel raccontare una vicenda che lascia smarriti per i suoi contorni quasi kafkiani. «Stavamo pedalando in via Pigafetta verso la spiaggia. Io ero avanti con il mio figlio più piccolo che aveva 4 anni. Non mi sono accorta di nulla. Non ho sentito nemmeno un rumore o altro. Ho capito che qualcosa non andava quando Massimo non arrivava. Sono tornata indietro e l’ho visto a terra, soccorso da altri passanti. Tra cui una testimone che ha assistito alla scena: ha visto la bici di mio marito prendere una radice di un albero che sporgeva dall’asfalto e cadere. Una caduta rovinosa - continua Francesca - lo hanno portato al Bufalini, dove è arrivato in condizioni disperate. Dopo la prima operazione si è aggravato ulteriormente; sembrava non ci fossero speranze, ma ce l’ha fatta. Dopo un mese di coma è uscito dall’ospedale, ma era solo l’inizio di un tunnel». Sì perché Massimo purtroppo comincia a soffrire anche di crisi epilettiche mai avute prima, ha problemi di deambulazione, non usa la parte sinistra del corpo. Oltre a gravi problemi psicologici. Il danno biologico viene fissato oltre al 90%, così come la sua invalidità permanente. In pratica è come un bambino che deve reimparare e scrivere e a parlare.