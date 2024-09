Incendio nel pomeriggio di oggi al demolitore di auto Bentivogli di Meldola, tra via Gualchiera e la Sp4 Bidentina, in un capannone ad uso produttivo. Una nube di fumo si sta propagando nell’intera area. I Comuni di Forlì (al confine con il sito) e Meldola raccomandano di tenere chiuse le finestre e le porte, di spegnere i sistemi di condizionamento e di ventilazione e di evitare di compiere attività all’aperto, fino a quando le autorità preposte non identificheranno la natura dei fumi.