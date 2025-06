Meldola, violento diverbio tra due ragazze in un locale: scatta la denuncia per lesioni personali

Rissa tra due ragazze in un locale e scatta la denuncia. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché della Stazione di Predappio, hanno eseguito una serie di servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.

Negli ultimi giorni spicca la denuncia per una ragazza per lesioni personali. Un violento diverbio tra due ragazze, avvenuo all’interno di un esercizio pubblico, ha portato alla denuncia per una di loro per lesioni personali.

Denunciati anche due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, superiore a quello consentito dalla legge. Per entrambi la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia. Soesso destino per un ulteriore automobilista per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico, quale responsabile di sinistro stradale”. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Infine, denunciato un cittadino straniero per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” - poi avviato presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione - e per “violazione del divieto di dimora nel territorio della regione Emilia Romagna”, misura cui è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Rimini il maggio scorso;