Meldola, viola il divieto di avvicinamento e prova a forzare la porta della casa dell’ex compagna: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno arrestato un uomo, presunto responsabile della violazione del provvedimento cautelare di “allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”, adottata dal Gip del Tribunale di Forlì, a seguito di atti persecutori commessi in danno della ex compagna, fatti per i quali, in precedenza, era stata anche applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

In serata la Centrale Operativa della Compagnia di Meldola, ricevuta la segnalazione della presenza dell’uomo che stava cercando di forzare il portone dell’abitazione della ex convivente, ha inviato sul posto due pattuglie di Carabinieri che, giunti tempestivamente, lo hanno rintracciato ancora dinanzi l’abitazione della donna mentre stava cercando di entrare. L’uomo, proveniente da altra località della provincia, è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso delle chiavi di un’autovettura (posteggiata nei pressi) che aveva utilizzato per raggiungere l’abitazione della ex compagna e che, dagli accertamenti svolti, è emerso essere stata rubata, in precedenza, a Forlì; circostanza per la quale è stato denunciato anche per “ricettazione” dell’autovettura, che è stata poi restituita alla persona offesa.

L’autore è stato immediatamente tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì ed in attesa della successiva convalida dell’arresto.

Nel pomeriggio del giorno successivo si è tenuta l’udienza dinanzi al Giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto e, in attesa del giudizio, disposto l’applicazione dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.