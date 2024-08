Meldola, via Mazzini e un tratto di via Roma cambiano volto: in autunno via ai lavori

A Meldola l’amministrazione comunale ha approvato l’inserimento nel programma annuale delle opere pubbliche dei lavori di sistemazione della Via Mazzini e di un tratto di Via Roma (dalla fine di Via Mazzini alla Strada Provinciale 4 del Bidente) per un importo complessivo di circa 217.000 euro. L’intervento prevede il completo rifacimento della pavimentazione stradale, della segnaletica orizzontale, l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di Via Roma e l’illuminazione di due attraversamenti pedonali in corrispondenza delle fermate degli autobus in Via Mazzini.

I lavori, interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, dovrebbero partire all’inizio dell’autunno aggiungendosi alle recenti asfaltature di Piazza Garibaldi (compreso un tratto di Via Cavour in zona San Michele), del Ponte dei Veneziani e di un lungo tratto di Via Sbaraglio, dell’intera Via Giordano Bruno e di tutto il Viale della Repubblica. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono, nella consapevolezza che ancora tanto occorre fare per le strade comunali, una “grande soddisfazione per i lavori previsti in Via Mazzini ed in Via Roma che consentiranno di restituire alla città la percorrenza in sicurezza di tratti importanti di strade urbane“.