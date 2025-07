Meldola, via ai lavori sulla strada San Colombano-Castelnuovo

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada San Colombano-Castelnuovo, interessata da un significativo movimento franoso durante gli eventi meteorologici del maggio 2023.

L’intervento si concentra in prossimità di una curva che costeggia una parete sub-verticale, alta oltre 20 metri, composta da strati metrici di arenarie alternati a strati più sottili di argilla.

Il progetto prevede la realizzazione di drenaggi sul versante di monte, l’installazione di reti di protezione su una parte della scarpata, opere di regimentazione delle acque e interventi per la salvaguardia della carreggiata stradale. I lavori potranno comportare in alcuni periodi l’interruzione temporanea del traffico veicolare, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione in sicurezza degli interventi.

Il progetto, dal valore complessivo di 555.000 euro, è stato appaltato dal Comune di Meldola ed è interamente finanziato dalla struttura commissariale. Questo cantiere si inserisce nel più ampio piano di ripristino dei danni provocati dall’alluvione del 2023 e segue i lavori già conclusi sul ciglio della scarpata di monte.