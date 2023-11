Meldola, va a comprare marijuana, gli rifilano della terra e va a protestare dai Carabinieri

Un caso piuttosto singolare per i Carabinieri di Meldola. Uno straniero di 23 anni, la notte scorsa ha cercato di acquistare della marijuana da due suoi connazionali (che si erano finti pusher) che gli hanno dato un involucro contenente della terra. L’uomo, accortosi del “pacco”, ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Meldola riferendo di trovarsi sotto casa di due cittadini stranieri che poco prima, dietro corresponsione di 40 euro, somma pattuita per l’acquisto della sostanza stupefacente, gli hanno dato della terra e sono scappati in casa con i suoi soldi. I militari, intervenuti sul posto, trovavano il giovane, già conosciuto quale spacciatore e assuntore di sostanze stupefacenti, in evidente stato di alterazione psicofisica davanti ad un portone di una palazzina disabitata all’interno della quale non c’era nessuno.

Il giovane, dopo avere chiesto in prestito 40 euro ai carabinieri e rifiutato l’assistenza medica, ha fatto rientro nella sua abitazione che distava circa 100 metri.