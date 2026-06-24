Meldola: uno spettacolo teatrale raccoglie 3.200 euro per nido e scuola dell’infanzia

I genitori del Nido Comunale “Il Pulcino” e del Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia “Giramondo” di Meldola hanno consegnato le donazioni raccolte grazie allo spettacolo teatrale “La notte dei gatti alla grande luna”, andato in scena al Teatro Dragoni nel mese di maggio. Grazie alla partecipazione della cittadinanza, al contributo di sponsor e volontari - con i genitori stessi protagonisti sul palco - sono stati raccolti oltre 3.200 euro, suddivisi equamente tra le due realtà educative e destinati all’acquisto di materiali didattici, giochi e strumenti educativi.