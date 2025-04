Meldola, un successo il corso con la chef per riconoscere le erbe spontanee

Si è svolto con grande entusiasmo e partecipazione presso l’Azienda Agricola Ca’ Melia di Serena Saltutti, a Meldola, il corso di formazione organizzato da Donne Coldiretti interprovinciale Forlì-Cesena e Rimini dal titolo: “Riconoscimento e utilizzo delle piante spontanee e aromatiche”. Un’iniziativa coinvolgente che ha visto protagoniste 17 donne, tra imprenditrici agricole e non, che si sono messe in gioco per approfondire conoscenze preziose legate al mondo delle erbe spontanee.

A guidare le partecipanti in questo viaggio tra natura, cucina e benessere è stata Beatrice Calia, chef di grande esperienza e formatrice appassionata, che ha saputo coniugare con sapienza l’aspetto teorico e pratico della formazione. Durante le giornate di corso, le partecipanti hanno imparato a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee nei campi circostanti, utilizzandole poi nella preparazione di piatti gustosi e salutari, dimostrando che le risorse del territorio possono diventare vere protagoniste in cucina.

La docente ha inoltre guidato la creazione di oleoliti, idrolati e una preparazione cosmetica naturale, mostrando come la natura possa offrire soluzioni non solo alimentari, ma anche per la cura del corpo. L’atmosfera del corso è stata arricchita da momenti di condivisione molto sentiti, come il pranzo conviviale, in cui ogni partecipante ha portato qualcosa di proprio da condividere, creando così un clima familiare e autentico.

“Abbiamo vissuto un’esperienza autentica di condivisione, formazione e valorizzazione del sapere femminile,” afferma Monica Rapellini, Coordinatrice Donne Coldiretti interprovinciale. “La forza di questo percorso è nata proprio dalla voglia delle partecipanti di fare rete e mettere a disposizione conoscenze, idee e talenti. Sono questi i semi che Coldiretti Donne vuole coltivare: crescita, collaborazione e legame col territorio.”

L’evento è stato possibile anche grazie alla collaborazione con Dinamica Società Consortile e si è svolto in tre appuntamenti: 31 marzo, 7 aprile e 10 aprile 2025.