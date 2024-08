Meldola, un gruppo di maestre dell’uncinetto aderisce a “Viva Vittoria” contro la violenza sulle donne per ricoprire la spiaggia di Cervia

Anche Meldola, grazie al lavoro di un gruppo di donne maestre all’uncinetto e ai ferri, ha aderito a “Viva Vittoria”, un progetto di arte partecipativo che ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il 6 ottobre 2024 la spiaggia libera di Cervia sarà ricoperta da... migliaia di coperte, ciascuna composta da 4 quadrotti 50×50 centimetri, per dire “no” alla violenza sulle donne.

Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a favore dell’Associazione Fattore D - Centro di Creatività Permanente APS - Cervia per sostenere, in particolare, progetti volti ad aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere autonomia economica, qualificarsi per ricercare un lavoro e, se necessario, usufruire di assistenza legale gratuita.

L’evento nasce dalla collaborazione di un gruppo di donne cervesi con l’associazione di volontariato Viva Vittoria OdV di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su quasi 35 piazze in Italia e all’estero, fra cui Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Le volontarie di Meldola hanno realizzato e consegnato oltre 200 quadrotti 50×50 cm. che verranno assemblati e cuciti con un filo rosso presso il centro sociale ex Conad di Pinarella di Cervia, laboratorio e vetrina per il progetto, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla realizzazione dell’evento. È motivo di orgoglio per la nostra comunità, sottolineano il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore alle pari opportunità Giovanna Piolanti, essere al fianco delle nostre volontarie che, aderendo a questo progetto, lanciano un importante messaggio di consapevolezza: la violenza si può fermare, partendo da noi stessi, ricordando alle donne che possono essere artefici della loro vita. L’Associazione Viva Vittoria con il suo progetto intreccia relazioni positive, aggrega, crea condivisione, genera energia e solidarietà. Chiunque intenda contribuire con la realizzazione di quadrotti o donando filati può contattare Maria 3493545793, Liliana 3491647809 o Mattea 3489519832.