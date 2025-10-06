Meldola, ubriaco sulla bici elettrica: scatta la denuncia

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno effettuato mirati servizi di controllo della circolazione stradale. I controlli, attuati lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone.

Denunciato un uomo per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sorpreso alla guida di una bici elettrica in stato di alterazione, è risultato positivo all’accertamento etilometrico.

Denunciati tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti nel corso di controlli stradali, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. In due casi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Denunciato un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, alla guida del proprio veicolo, si scontrava contro un albero posto al margine della carreggiata. Dai successivi accertamenti è risultato positivo al controllo etilometrico. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a persona di fiducia.