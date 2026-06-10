Meldola, ubriaco al volante non si ferma all’alt e scappa: arrestato dai Carabinieri

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Meldola, hanno arrestato un 47enne, ritenuto presunto responsabile del reato di “inottemperanza all’alt con fuga pericolosa per l’incolumità del Pubblico Ufficiale o di altri utenti” che è stato denunciato anche per “guida in stato di ebbrezza”.

I militari del Radiomobile di Meldola, verso le 2 di notte, mentre stavano effettuando un posto di controllo hanno intimato l’alt ad una vettura che stava sopraggiungendo, il cui conducente, invece di fermarsi, accelerava la corsa - sfiorando il carabiniere con la paletta - dandosi alla fuga a forte velocità per le strade di Meldola. Immediatamente inseguito dalla gazzella dei carabinieri, dopo avere tenuto una guida estremamente pericolosa, l’uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento durato alcuni minuti Sottoposto a controllo, il 47enne, in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto ad accertamenti con alcoltest, risultando con un tasso alcolemico di circa 1,60 g/l, di gran lunga superiore a quello consentito dalla legge. L’autovettura, di proprietà del trasgressore, è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la propria abitazione sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima. Nella mattinata il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione giornaliera alla Stazione Carabinieri competente per territorio, in attesa della prossima udienza.