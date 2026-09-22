Meldola, truffa dell’anziano con finto tenente e falso giudice, ma la moglie non ci casca: due arresti

Avevano orchestrato una messinscena complessa e ben strutturata, arrivando a chiedere non solo contanti e gioielli, ma persino le armi regolarmente detenute in casa. Una truffa in piena regola ai danni di un anziano del posto, sventata però dall’intuito della moglie della vittima e dal tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Meldola insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile. In manette sono finiti due uomini di 35 e 32 anni, italiani e già noti alle forze dell’ordine, residenti nella provincia di Napoli, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso.