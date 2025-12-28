Meldola tragica caduta da tetto: muore 73enne

Drammatica caduta dal tetto di un capannone: muore 73enne. La tragedia si è consumata ieri intorno alle 13, in via Leonardo Da Vinci al civico 6, a Meldola. La vittima di chiamava Giuseppe Manfredi.

Sulle cause dell’incidente dovranno fare luce i Carabinieri della Compagnia di Meldola, intervenuti per i rilievi di legge. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo all’uomo.

Secondo una prima ricostruzione pare che Giuseppe Manfredi sia salito sul tetto di un capannone adiacente la sua abitazione. Ai piedi un semplice paio di ciabatte, segno che non doveva trattarsi un intervento preparato o che richiedesse chissà quale preparazione. Ma probabilmente una leggerezza dovuta alla sicurezza del gesto, che però lo ha tradito. Una volta raggiunto il tetto in eternit, qualcosa deve essere andato storto, perchè la struttura è collassata, facendo precipitare il 73enne per diversi metri.