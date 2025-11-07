Meldola, toglie i sigilli e va in giro sull’auto sequestrata: scoperto dai Carabinieri e denunciato

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola denunciato un automobilista per “violazione dei sigilli” poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura che era stata sottoposta a sequestro amministrativo il 12 ottobre 2025 dalla Polstrada di Forlì ed a lui affidata. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e il veicolo sottoposto a nuovo sequestro amministrativo, con affidamento, questa volta, ad un soccorso stradale.

Denunciati anche due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici superiori a valori di 0,9 g/1 e 1 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura.

Denunciati anche due giovani per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “porto di armi/strumenti atti all’offesa” poiché, sottoposti a controllo a bordo di autovettura in uso, sono stati trovati in possesso di una decina di grammi di cocaina e crack, una dose di cannabis oltre a denaro contante per oltre 300 euro (ritenuto provento di spaccio), un bilancino ed un coltello a scatto, che sono stati sottoposti a sequestro penale. Nella circostanza uno dei due, risultato privo di documenti di identificazione e di permesso di soggiorno, è stato anche denunciato per “soggiorno irregolare sul territorio nazionale” e avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale;

Infine, denunciato un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” poiché, sottoposto a controllo della circolazione stradale, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, 1 grammo circa di crack, oltre alla somma in contanti di oltre 200 euro (ritenuto provento di spaccio), un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente, che sono stati sottoposti a sequestro penale.