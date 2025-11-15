Meldola. Tanti volontari per la Colletta alimentare

A Meldola si rinnova l’impegno solidale per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.

L’iniziativa, giunta alla 29ª edizione, vede oggi dalle ore 8 alle 19.30 numerosi volontari di Caritas, Scout, Masci, Azione Cattolica e Alpini presenti nei supermercati meldolesi Coop, Conad e Ins per raccogliere i prodotti donati dai cittadini.

I volontari raccolgono esclusivamente alimenti a lunga conservazione: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

Il Sindaco Roberto Cavallucci e il Parroco Don Enrico Casadio ringraziano tutti i volontari e sottolineano l’importanza dell’iniziativa in un momento di bisogni crescenti: “La Colletta Alimentare rappresenta un gesto semplice ma essenziale per sostenere chi vive situazioni di difficoltà. Ringraziamo di cuore tutti coloro che si mettono al servizio della comunità”.

L’Amministrazione Comunale e la Comunità Cattolica Meldolese invitano i cittadini a partecipare e a “donare la spesa” per aiutare chi ne ha più bisogno.