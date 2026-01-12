Meldola, Strada Provinciale Teodorano: dal 14 gennaio via ai lavori

Mercoledì 14 gennaio prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Strada Provinciale 48 “Teodorano”, danneggiata dagli eventi calamitosi del maggio 2023, che attraversa i territori comunali di Meldola e Cesena.

L’intervento, del valore complessivo di 3.400.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1, e prevede una durata dei lavori stimata in 180 giorni.

Il progetto comprende undici principali interventi di cui quattro con esecuzione di paratie di micropali per consolidamento della scarpata di valle, cinque per ripristino delle scarpate di valle e di monte della strada con inserimento di gabbionate e due interventi di ricostruzione della sottofondazione stradale.

Durante l’esecuzione dei lavori sono previste modifiche temporanee alla circolazione, con l’istituzione di sensi unici alternati regolati da impianti semaforici, anche su più tratti contemporaneamente. È inoltre prevista la chiusura temporanea totale della strada per un intervento specifico nel tratto compreso tra il km 5+225 e il km 7+030 (punto a circa 400 metri dal fondovalle del Torrente Voltre nel tratto che conduce alla frazione di Teodorano).