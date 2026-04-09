Meldola, spento l’incendio: ingenti danni a due grandi capannoni

Spenti gli ultimi focolai, proseguono, e dureranno probabilmente sino in serata, le operazioni di smassamento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco dei due grandi capannoni distrutti da un grosso incendio nella frazione di San Colombano in territorio comunale di Meldola - Gli immobili sono di proprietà della ditta Fileni ed erano utilizzati come magazzino. Al loro interno, dunque, non animali, come appreso in un primo momento, ma attrezzature e materiale vario, tutto andato distrutto, così come le due strutture. I danni, ancora da quantificare, sono comunque ingenti. L’allarme è scattato attorno alle 6. Sul posto sono convenute diverse squadre di pompieri che hanno a lungo lottato con il fuoco. Dal rogo si è alzata un’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza e tutta la zona è stata invasa da un acre odore. Sul posto anche i tecnici di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) che hanno analizzato la qualità dell’aria, non riscontrando la presenza di sostanze nocive. Spetterà ora agli esperti dei Vigili del Fuoco risalire alle cause scatenanti le fiamme.