Meldola, sorpreso al bar nonostante il divieto: giovane minaccia i Carabinieri e finisce nei guai

Fine settimana di controlli serrati sulle strade del forlivese, dove i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno presidiato le principali vie di comunicazione dall’imbrunire fino a notte fonda. Il servizio straordinario, che ha visto l’impiego delle pattuglie del Radiomobile e delle stazioni di Civitella, Santa Sofia, Forlimpopoli e Bertinoro, si è concluso con la denuncia di sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì, il ritiro di cinque patenti e il sequestro di droga.

Nel mirino dei militari sono finiti innanzitutto quattro automobilisti, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti di legge. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente, mentre per uno di loro si è reso necessario anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

La situazione è stata decisamente più tesa durante il controllo di una automobilista. La donna, fermata mentre guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina. Al momento della perquisizione ha perso la testa, dimenandosi e opponendosi con forza ai Carabinieri prima di essere definitivamente contenuta. Oltre alla denuncia per guida alterata e resistenza a pubblico ufficiale, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di droga.

Le manette virtuali sono scattate anche per un giovane pregiudicato, rintracciato di notte all’interno di un bar di Meldola nonostante fosse colpito sia dal foglio di via obbligatorio dal comune, sia dal divieto di accesso ai locali pubblici di tutta la provincia. Quando ha visto le divise, il ragazzo ha cercato di eludere il controllo minacciando e provocando i militari, che lo hanno comunque bloccato e trovato in possesso di una modica quantità di hashish.