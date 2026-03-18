Meldola, sorpreso a fare ricariche telefoniche con una carta di credito rubata: giovane denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone.
Denunciato un giovane per “indebito utilizzo di carte di credito”, in quanto effettuava delle ricariche telefoniche, di modesto importo, mediante una tessera risultata oggetto di furto.
Denunciato un uomo per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole, con lama lunga 7 centimetri, nascosto nel marsupio, che è stato sottoposto a sequestro penale.
Denunciati due giovani automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida.
Infine, denunciato un cittadino straniero per “ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale”, in quanto privo di permesso di soggiorno nonché colpito da diversi ordini di lasciare il territorio nazionale, cui non aveva ottemperato.