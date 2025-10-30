Meldola, si piazza alla fermata del bus con una bomboletta di spray urticante: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei comuni della val Bidente, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tre persone.
Denunciato un uomo per “essersi intrattenuto illegalmente sul territorio nazionale” poiché risultato privo di permesso di soggiorno e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri di Forlì per regolarizzare la propria posizione.
Denunciato un giovane per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, poiché sorpreso nei pressi della fermata dell’autobus della linea 132 Start Romagna in possesso di una bomboletta di spray urticante, successivamente sottoposta a sequestro penale.
Denunciato anche un ulteriore giovane per “lesioni personali” in danno di una coppia di coetanei, provocate a seguito di un litigio scaturito per futili motivi. I due aggrediti, su richiesta dei carabinieri prontamente intervenuti, sono stati soccorsi dal personale del 118 per delle lesioni poi medicate presso il competente Pronto Soccorso.