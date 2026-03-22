Meldola. Si laurea in Beni Culturali a 79 anni

Una storia di passione, determinazione e amore per il sapere arriva da Meldola, dove Antonia Mazzoni, dopo una lunga carriera come insegnante nella scuola elementare del paese, ha conseguito la laurea in Beni Culturali all’età di 79 anni. Antonia Mazzoni ha ottenuto il massimo dei voti presso l’Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo “Acque e sorgenti nella terra di Meldola”, coronando così un sogno coltivato negli anni. Da sempre curiosa e profondamente appassionata di conoscenza, il 18 marzo ha raggiunto questo importante traguardo, dimostrando che non è mai troppo tardi per mettersi in gioco e continuare a imparare.

A festeggiare con lei questo momento speciale il marito Adamo Manucci, la figlia Elisa, la nipote Sara e i familiari, riuniti per l’occasione presso il ristorante Resiliente.

In segno di riconoscimento, il sindaco Roberto Cavallucci e il consigliere comunale Andrea Canali hanno incontrato Antonia Mazzoni, congratulandosi personalmente per il brillante risultato raggiunto. Numerosi anche i messaggi di affetto e stima ricevuti da ex studenti e colleghi, che ricordano con gratitudine una maestra capace di lasciare un segno profondo.

Da insegnante a studentessa, Antonia Mazzoni rappresenta un esempio concreto di come l’impegno, la passione e la determinazione possano rendere possibile ogni obiettivo e che i desideri non hanno età.